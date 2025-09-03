У Фінляндії розслідують продаж у мережі бронежилета військового РФ

Поліція Гельсінкі (Фінляндія) розслідує спробу продажу в інтернеті бронежилета, який, ймовірно, належав російському військовому, захопленому в полон в Україні.

Про це інформує фінський суспільний мовник Yle.

Влітку на одному з інтернет-майданчиків з’явилося оголошення про продаж бронежилета, який нібито зняли з російського солдата, взятого в полон у російсько-українській війні. У поліції не уточнюють платформу продажі.

Поліція Гельсінкі відкрила провадження за статтею про "незначний воєнний злочин". Людину, яка виставила бронежилет на продаж, поки що не ідентифікували.

У Фінляндії такі випадки фіксують вкрай рідко. За даними статистики, з 2006 року не було жодної зареєстрованої справи, пов’язаної з подібною кваліфікацією.

За чинним законодавством, покарання за такий злочин передбачає штраф або до двох років позбавлення волі.