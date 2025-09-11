Генштаб повідомив про нові втрати російської армії: знищені майже 900 окупантів

Станом на ранок 11 вересня втрати російських військ у війні проти України сягнули приблизно 1 091 890 солдат. Минулої доби Сили оборони ліквідували ще близько 890 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року орієнтовно склали 1 091 890 військових. Також українські Сили оборони знищили:

танків — 11 176 (+4);

бойових броньованих машин — 23 264 (+2);

артилерійських систем — 32 628 (+22);

реактивних систем залпового вогню — 1 483;

засобів протиповітряної оборони — 1 217.

Втрати авіації РФ залишилися незмінними: 422 літаки та 341 гелікоптер. Кількість збитих безпілотників оперативно-тактичного рівня зросла до 58 194 (+343), а крилатих ракет — до 3 718 (+27).

Знищено також 28 кораблів і катерів, 1 підводний човен, 61 339 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+49) і 3 964 одиниці спеціальної техніки. У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.