Єврокомісія працює над обмеженням доступу дітей до соцмереж до кінця 2025 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн доручила експертній групі розробити варіанти обмеження доступу неповнолітніх до соціальних платформ. Рішення мають представити до кінця року.

Про це чиновниця заявила під час щорічного звіту перед Європейським парламентом.

Фон дер Ляєн, мати сімох дітей та бабуся чотирьох онуків, зазначила, що розуміє "тривогу батьків" щодо безпеки дітей онлайн. За її словами, користуючись телефонами, діти можуть стикатися з онлайн-цькуванням, контентом для дорослих та пропагандою самоушкодження.

Вона наголосила, що алгоритми соцмереж часто "використовують дитячі вразливості для створення залежностей", залишаючи батьків беззахисними перед великими технологічними компаніями.

"иховувати дітей повинні батьки, а не алгоритми", — додала очільниця Єврокомісії.

Фон дер Ляєн також відзначила досвід Австралії як приклад обмеження доступу неповнолітніх до соцмереж і заявила, що Єврокомісія вивчає цю практику для впровадження подібних кроків у Європі.

Очікується, що до кінця року група експертів представить "найкращий підхід для Європи" щодо захисту дітей у цифровому просторі.

У листопаді 2024 року Австралія схвалила закон, який змусить Instagram, Facebook, TikTok та X перевіряти вік зареєстрованих людей, інакше їм загрожує штраф у розмірі до 32 мільйони доларів.