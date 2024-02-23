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НАЗК склало протокол стосовно заступника керівника ОПУ Шурми. Що сталося
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НАЗК склало протокол стосовно заступника керівника ОПУ Шурми. Що сталося

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НАЗК склало протокол стосовно заступника керівника ОПУ Шурми. Що сталося
Заступник керівника офісу президента Ростислав Шурма під час пресконференції у Києві, 30 червня 2023 року. Фото: УНІАН

Національне агентство з питань запобігання корупції склало протокол про адміністративні правопорушення стосовно Ростислава Шурми, заступника керівника Офісу президента України. Його звинувачують у використанні посадових повноважень на власну користь та користь своєї родини.

Про це повідомляється на офіційній сторінці НАЗК у Facebook.

Зазначається, що у 2022 році Шурма організував при ОПУ Комітет електроенергетики, учасники якого збирались під його головуванням. До участі в засіданнях Комітету були зокрема залучені Міненерго,  НЕК "Укренерго", ДП "Оператор ринку".

"Рішення, прийняті на засіданнях Комітету, мали вплив на задоволення приватного інтересу посадовця, а саме – створення умов для успішності бізнесу брата за рахунок прийняття необхідних рішень дотичними до ринку електричної енергії державними органами та компаніями", — наголосили у НАЗК.

Там зокрема встановили, що рідний брат Ростислава Шурми Олег є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел.

При цьому сам Шурма у період з 2019-го по 2021 рік входив до складу наглядової ради інвестиційного фонду "Геліос", що є співзасновником трьох із названих вище компаній. Як з'ясували у НАЗК, посадовець, використовуючи повноваження у Комітеті, сприяв погашенню заборгованості перед компаніями брата.

Якщо Шурму визнають винним, суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про посадовця будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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