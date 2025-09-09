Між Путіним і Зеленським багато ненависті — Трамп

Президент США Дональд Трамп вважав, що найлегше йому буде врегулювати війну Росії проти України, оскільки у нього добрі стосунки з лідером РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю 77 WABC.

Трамп знову заявив, що від початку свого другого президентського терміну домігся закінчення сімох воєн, деякі з яких "тривали понад 30 років".

Він зізнався, що раніше вважав, що найлегше буде закінчити війну Росії проти України завдяки добрим стосункам з Путіним.

"Здається, щоразу, коли я думаю, що ми близькі (до закінчення війни, — ред.), він (Путін, — ред.) скидає ще одну бомбу на когось, і це просто погано, погано. Я дуже здивований. Я думав, що це буде найлегший випадок — Росія і Україна. Я сказав, що цей випадок буде вирішено досить швидко. Але це складно... Між ним і Зеленським багато ненависті, як ви знаєте, багато ворожнечі, і багато, багато крові було пролито", — сказав американський президент.

7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі не виключають, що запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.