Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто. Вони обговорили консультації щодо прав угорської меншини в Україні, які пройдуть 10 вересня.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Андрій Сибіга поінформував про візит віцепремʼєра з євроінтеграції України Тараса Качки до Будапешта. Коли візит відбудеться — Андрій Сибіга не повідомив. Угорщина єдина країна серед 27 країн-членів Євросоюзу, яка блокує відкриття кластерів про переговори про членство України у ЄС.

"Я наголосив на необхідності якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів у рамках переговорів про вступ України до ЄС та забезпечення підтримки цього кроку всіма державами-членами ЄС", — повідомив про деталі розмови Андрій Сибіга.

Також Андрій Сибіга поінформував Петера Сійярто про атаки Росії на інфраструктуру України та цивільних.

"Нам потрібна консолідована підтримка міжнародної спільноти, щоб посилити тиск на Росію та просунути мирний процес", — сказав Андрій Сибіга.

Глава МЗС України привітав Угорщину з підписанням 10-річної угоди з британською нафтогазовою компанією Shell. Так Угорщина відповідає на вимогу Євросоюзу диверсифікувати поставки енергоносіїв та відмовитись від імпорту газу та нафти з Росії.

"Безпека України та Європи є неподільною, і її зміцнення є нашим спільним інтересом. Прагматична та взаємовигідна співпраця між нашими двома країнами є ключовою, і ми пропонуємо угорській стороні конструктивно працювати над цим", — повідомив Андрій Сибіга.

9 вересня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Будапешті. 5 вересня Андрій Сибіга у соцмережі X запропонував Петеру Сійярто зустрітись та провести дискусію щодо блокування Угорщиною відкриття кластерів про переговори між Україною та ЄС.

"Зустріньмось та проведемо змістовну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру та безпеки наших народів в об’єднаній Європі", — написав Андрій Сибіга.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".