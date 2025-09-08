Глава МЗС Угорщини анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто анонсував зустріч з главою МЗС України Андрієм Сибігою у Будапешті "вже цього тижня".

Про це Петер Сійярто повідомив у соцмережі X.

"Зустрінемося з Андрієм Сибігою тижня в Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті", — написав Петер Сійярто.

5 вересня Андрій Сибіга у соцмережі X запропонував Петеру Сійярто зустрітись та провести дискусію щодо блокування Угорщиною відкриття кластерів про переговори між Україною та ЄС.

"Зустріньмось та проведемо змістовну дискусію. Я впевнений, що ми можемо добросовісно домовитися про прагматичні рішення – заради спільних інтересів миру та безпеки наших народів в об’єднаній Європі", — написав Андрій Сибіга.

Що відомо про політику Угорщини щодо України

27 червня 2025 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну "невизначеним утворенням". Також він заявляв, що членство України у Євросоюзі означало б "стан війни" ЄС з Росією та війну на території Угорщини.

Віктор Орбан не вперше робить дискримінаційні заяви в сторону України. Так Орбан назвав Україну "буферною державою". Крім того, Орбан заявив, що Україна "становить дуже серйозну загрозу Угорщині".

Також на початку червня угорський уряд запустив пропагандистські ролики, у яких стверджують, що українська мафія займається торгівлею зброєю та наркотиками, а вступ України до ЄС означатиме лише одне, що "українська мафія безперешкодно прийде до Угорщини". У відео фігурують президент України Володимир Зеленський та Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так уряд Віктора Орбана закликав угорців прийти на референдум щодо вступу України до ЄС.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що не давав дозволу на використання його обличчя для політичної кампанії Віктора Орбана.

Уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.

Орбан заявляв, що 95% угорців проти членства України у ЄС за результатами референдуму, який проходив у країні з квітня по червень 2025 року. Всього у референдумі взяли участь 2 мільйони угорців. Населення Угорщини складає понад 9.5 млн осіб. 29% від зареєстрованих виборців в Угорщині взяли участь у консультативному референдумі щодо вступу України до ЄС.

Будапешт блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".