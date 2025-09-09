19 країн-членів Євросоюзу подали запити на кредити у рамках інструменту ЄС SAFE . 13 з них пообіцяли надати допомогу Україні в рамках отриманих інвестицій за механізмом SAFE.

Про це повідомив комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс під час пресконференції в Страсбурзі 9 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

Усі 150 мільярдів євро кредитів у рамках інструменту ЄС SAFE підписані для 19 держав-членів ЄС, повідомив Андріус Кубілюс. Деякі держави-члени не брали цей кредит, оскільки можуть позичати на ринках за тією ж ціною завдяки міцному фінансовому становищу.

"Я хотів би вказати на країни, які заявили найбільший інтерес і отримають відповідний розподіл коштів. Польща – 43,7 млрд, Румунія – 16,7 млрд, Франція та Угорщина – 16,2 млрд, Італія – 14,9 млрд євро", — розповів Андріус Кубілюс.

Комісар розповів, що Єврокомісія задовольнить максимальні запити країн, які запросили кредити на оборонні закупівлі. Також запити подавали різні країни, не лише зі східної частини Європи.

"13 держав-членів з 19, які подали запити на кредити SAFE, зазначили, що передбачають залучення та підтримку України за допомогою цих кредитів. Навіть якщо на цей момент точні обсяги не вказані, ми очікуємо, що SAFE відіграватиме ключову роль у цьому питанні", — наголосив Андріус Кубілюс.

Що відомо про програму SAFE

У березні 2025 року Єврокомісія запропонувала створити SAFE. Програма передбачає спільні запозичення та видачу кредитів державам-членам ЄС, а також партнерам, включаючи Україну, для реалізації проєкту щодо посилення оборонного потенціалу та розвитку європейського оборонно-промислового комплексу.

Наприкінці квітня стало відомо, що Єврокомісія інвестує 910 мільйонів євро у межах Європейського оборонного фонду (European Defence Fund), до якого вперше можуть бути залучені українські оборонні підприємства. Наприкінці травня ЄС погодив створення фонду.

SAFE (Support for Ammunition and armaments for Europe) — новий фінансовий інструмент ЄС обсягом 150 мільярдів євро. Його мета — стимулювання спільного виробництва оборонної продукції в межах ЄС, зокрема боєприпасів, дронів та систем ППО.

Позики надаватимуться на довгострокових і вигідних умовах. Виробництво має базуватись щонайменше на 65% компонентів, що походять з ЄС, України або країн EEA/EFTA. Також передбачена обмежена участь третіх країн за відповідними угодами, якщо це сприятиме обороноздатності Євросоюзу та підтримці України.