Перейти до основного змісту
Rheinmetall надасть Україні мобільну антидронову систему
НІМЕЧЧИНАУКРАЇНАЗброяВторгнення Росії в УкраїнуЗброя і технологіїСВІТВІЙНАПОЛІТИКА

Rheinmetall надасть Україні мобільну антидронову систему

Марія Патока
Розмір шрифту
Rheinmetall
Лого концерну Rheinmetall. REUTERS

Німецький оборонний концерн Rheinmetall виробляє для України мобільну антидронову систему Skyranger. Перше постачання очікується вже у 2025 році.

Про це розповів керівник Rheinmetall Армін Паппергер виданню ZDF.

Антидронові системи Skyranger можна встановлювати на танки Leopard, сказав Армін Паппергер.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повну бездронову роботу. Це означає, що всі дрони будуть уражені", — сказав Армін Паппергер.

За його словами, німецька армія теж зацікавлена в отриманні цих антидронових систем на озброєння.

Контракт щодо постачання систем Skyranger для України підпишуть 10 вересня у Лондоні під час виставки озброєння.

Армін Паппергер також повідомив, що концерн Rheinmetall приєднає до себе виробника суден Lürssen з Бремена та розпочне виробництво озброєння для морських видів військ.

4 вересня стало відомо, що Німеччина планує надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема, далекобійних крилатих ракет.

Топ дня
Вибір редакції
На початок