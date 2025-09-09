Rheinmetall надасть Україні мобільну антидронову систему

Німецький оборонний концерн Rheinmetall виробляє для України мобільну антидронову систему Skyranger. Перше постачання очікується вже у 2025 році.

Про це розповів керівник Rheinmetall Армін Паппергер виданню ZDF.

Антидронові системи Skyranger можна встановлювати на танки Leopard, сказав Армін Паппергер.

"Кожна з цих систем може охоплювати площу чотири на чотири кілометри, забезпечуючи повну бездронову роботу. Це означає, що всі дрони будуть уражені", — сказав Армін Паппергер.

За його словами, німецька армія теж зацікавлена в отриманні цих антидронових систем на озброєння.

Контракт щодо постачання систем Skyranger для України підпишуть 10 вересня у Лондоні під час виставки озброєння.

Армін Паппергер також повідомив, що концерн Rheinmetall приєднає до себе виробника суден Lürssen з Бремена та розпочне виробництво озброєння для морських видів військ.

4 вересня стало відомо, що Німеччина планує надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та обладнання для чотирьох українських механізованих піхотних бригад.

Також Німеччина хоче підтримати наступальні можливості України, наприклад, допомагаючи у виробництві високоточної зброї, зокрема, далекобійних крилатих ракет.