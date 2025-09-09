У РФ внаслідок вибухів виведено з ладу ще два газогони — джерела

У російській Пензі 8 вересня внаслідок серії вибухів було виведено з ладу єдину систему магістральних нафтопроводів.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Як повідомляють джерела, щонайменше чотири вибухи в Желєзнодорожному районі Пензи пролунали близько 04:00. Внаслідок цього дві труби магістрального газогону з пропускною здатністю 2 млн барелів на добу припинили функціонування. Крім того, згідно з інформацією джерела в українській розвідці, на цій же локації пошкоджено ще дві труби газогону регіонального значення.

За кілька годин після вибухів, з метою приховати справжні причини надзвичайної події, в місцевих ЗМІ зʼявилася інформація про нібито “планові навчання” на нафтогазових обʼєктах спільно з екстреними та спеціальними службами. Місцевих мешканців закликали зберігати спокій та не реагувати на інформацію про вибухи в місцевих пабліках.

Обидва уражені газогони забезпечували діяльність військових обʼєктів РФ, що залучені в повномасштабній агресії Росії проти України, повідомили джерела Суспільного.