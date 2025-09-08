У неділю, 7 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони розпочали масштабну DDOS-атаку на російську мережеву інфраструктуру, яка забезпечує онлайн-платежі за пальне на території РФ, зокрема функціонування паливних карток.

Про це Суспільному повідомило джерело у воєнній розвідці.

"Обʼєктами DDOS-атаки серед іншого стала платформа "передові платіжні системи", яка відповідає за функціонування паливних карток (роспетрол), а також сервери "Ростелеком" та "Лукойл", — зазначив співрозмовник у ГУР МО.

За інформацією джерел у розвідці, внаслідок операції Росія зазнала збитків на суму від 1 до 3 мільйонів доларів США.

Також було завдано кіберудару по інформаційно-комунікаційній інфраструктурі оператора телекомунікаційних послуг "К-Корп". Зокрема, українські кіберфахівці вивели з ладу понад 700 комутаторів і 13 серверів у двох дата-центрах компанії, що повністю зупинило її роботу.

"Оператор "К-Корп" став ціллю українських хакерів через надання телекомунікаційних послуг російській оборонній компанії "Концерн Калашникова", на руках якої кров сотень цивільних українців, в тому числі жінок і дітей", — зазначив співрозмовник.

Крім того, атаковано десятки онлайн-ресурсів, на головних сторінках яких було опубліковано привітання з Днем воєнної розвідки України.

Нагадаємо, 7 вересня одночасно у різних районах Москви у публічних місцях, на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів, зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МОУ та напис "Відповідальність неминуча".