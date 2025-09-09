Зеленський: "Насправді Путін у слабкій позиції"

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи переговори президента США Дональда Трампа і керівника Росії Володимира Путіна на Алясці, заявив, що Путін зараз перебуває у слабкій позиції і на нього потрібно посилювати тиск.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю АВС.

Зеленський зазначив, що Путін не перший рік намагається вести гру зі США, а також з Європою, намагається розділяти людей і створювати союзи, коли йому заманеться.

“Я думаю, що насправді Путін — у слабкій позиції. Його армія втомилася, він боїться мобілізовувати людей, у нього є контракти і він платить великі гроші. Я думаю, що ми повинні крок за кроком, спокійно і поступово, відрізати йому всі можливості, які дають йому змогу емоційно підвищувати моральний дух”, — сказав президент.

Він додав, що агресору треба перекрити можливості, і тоді в нього “не буде часу на ігри”.

“Тому що зараз у нього є час на ці речі. Він повинен думати, що робити завтра, але він не думає про те, що робити завтра, у нього все гаразд сьогодні. Отже тиск недостатній. Він провів багато зустрічей у Китаї, я думаю, це був сигнал для Сполучених Штатів”, — сказав Зеленський.

Нагадаємо, 7 вересня президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні. Зокрема, на запитання журналіста, "чи готовий він покарати очільника Кремля Володимира Путіна", американський лідер відповів: "Так, я готовий".

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі не виключають, що запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом.