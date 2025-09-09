Сі заявив про зміцнення співпраці Китаю і Північної Кореї

Очільник Китаю Сі Цзіньпін у вітальному посланні лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину до 77-ї річниці заснування КНДР заявив, що Китай продовжуватиме зміцнювати стратегічні комунікації та поглиблювати співпрацю з Північною Кореєю.

Про це інформує північнокорейське державне інформагентство KCNA.

“Китай і КНДР – традиційні та дружні сусіди, яких пов'язують одні й ті ж гори та річки. Послідовною та незмінною стратегічною політикою китайської партії та уряду є успішний захист, зміцнення та розвиток відносин Китаю та Північної Кореї”, — йдеться у привітанні Сі.

Лідер Китаю нещодавній візит Кім Чен Ина до КНР та його участь у заходах з нагоди 80-ї річниці перемоги у Другій світовій війні. За словами Сі, він предитавив лідеру Північної Кореї план розвитку відносин між двома партіями та двома країнами.

“Китайська сторона готова об'єднати зусилля у просуванні дружби між Китаєм і КНДР та соціалістичної справи двох країн шляхом посилення стратегічних комунікацій, активних візитів та тісної співпраці з КНДР, тим самим роблячи більший внесок у мир і розвиток у регіоні та решті світу”, — йдеться у привітанні.

У Пекіні відбувся військовий парад, головним моментом якого стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли вони публічно вийшли на публіку разом.