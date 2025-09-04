Після зустрічі лідера КНДР Кім Чен Ина з керівником Росії Володимиром Путіним у Пекіні представники Північної Кореї ретельно витерли предмети, яких торкався Кім Чен Ин.

Про це повідомляє Reuters.

За словами аналітиків, йдеться про частину комплексу заходів безпеки для протидії іноземним шпигунам.

Відеозаписи, зроблені в середу, 3 вересня, демонструють надзвичайні заходи, вжиті КНДР.

У дописі в Telegram кремлівський репортер Олександр Юнашев опублікував відео, на якому два північнокорейські співробітники ретельно прибирають кімнату в столиці Китаю Пекіні, де Кім і Путін зустрічалися понад дві години. Представник КНДР почистив спинку та підлокітники крісла, а також журнальний столик поруч із кріслом Кіма. Також прибрали його склянку.

“Після завершення переговорів персонал, який супроводжував главу КНДР, ретельно знищив усі сліди присутності Кіма”, – сказав репортер, маючи на увазі Північну Корею.

Як і під час попередніх закордонних поїздок, щоб приховати докази щодо його здоров'я, Кім також привіз із собою власний туалет у фірмовому зеленому поїзді, який доправив його до Пекіна. Про це повідомляє японська газета Nikkei з посиланням на південнокорейські та японські розвідувальні служби.

Як пояснив Майкл Медден, експерт з питань лідерства Північної Кореї з американського Центру Стімсона, такі заходи є стандартним протоколом з часів Кім Чен Іра — батька нинішнього лідера КНДР.

“Спеціальний туалет та обов’язкові пакети для сміття зі сміттям, відходами та недопалками призначені для того, щоб іноземна розвідувальна служба, навіть дружня, не отримала зразок та не протестувала його”, – сказав Медден.

За словами Меддена, відповідні аналізи могли би дати уявлення про захворювання Кім Чен Ина.

У 2019 році, після саміту в Ханої з президентом США Дональдом Трампом, помітили, як охоронці Кіма годинами прибирали в готельному номері Кіма та виносили звідти речі, зокрема, матрац.

Команду Кіма також помітили, коли вона ретельно чистила речі перед тим, як він їх використовував.

Під час його зустрічі з тодішнім президентом Південної Кореї Мун Чже Іном у 2018 році північнокорейські охоронці обприскали стілець і стіл дезінфікуючим засобом і протерли їх, перш ніж Кім на нього сів.

Перш ніж він знову зустрівся з Путіним на саміті у 2023 році, його охорона протерла його крісло дезінфікуючим засобом і ретельно перевірила його безпеку, причому один з охоронців використав металошукач для сканування крісла, як було видно зі зробленого тоді відеозапису.

У Пекіні відбувся військовий парад, головним моментом якого стала поява китайського лідера Сі Цзіньпіна разом із головою Кремля Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Це перший випадок, коли вони публічно вийшли на публіку разом.