Литва пропонує почати переговори про вступ з Україною в обхід Угорщини

Литва надіслала країнам Європейського Союзу листа, в якому запропонувала на неформальному зібранні міністрів у європейських справах розпочати переговори з Україною та Молдовою без згоди Угорщини, яка блокує вступ України до ЄС.

Про це повідомили Суспільному в Представництві Литви при ЄС.

Зібрання міністрів у європейських справах пройде у столиці Данії Копенгагені 1 та 2 вересня.

Що відомо про блокування Угорщиною вступу України до ЄС

Угорщина блокує відкриття кластерів про переговори про вступ України до ЄС з початку 2025 року. В уряді країни заявляли, що "членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини".

Глава українського Мін'юсту Стефанішина заявила, що Київ погодив з Угорщиною з 12 травня проводити регулярні консультації, аби розблокувати переговорний процес про вступ України в Європейський Союз.

11 травня Угорщина відтермінувала переговори з Україною щодо нацменшин, які мали відбутись 12 травня. В угорському МЗС пояснили, що підставою стало звинувачення Будапешта з боку Києва у шпигунстві.

Угорщина провела консультативний референдум щодо вступу України до Євросоюзу. У бюлетені уряд країни поширить 7 нібито загроз для Угорщини від членства України в ЄС. Референдум в Угорщині розпочався в середині квітня і тривав до 20 червня. Його результати не є обов'язковими до виконання урядом Угорщини.

Також уряд Угорщини розіслав громадянам країни лист, у якому прямо закликає угорців висловитись проти членства України в ЄС під час консультативного референдуму.