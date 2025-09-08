Посолка Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова показала уламки ракети, якою росіяни атакували будівлю Кабінету міністрів. Це могла бути крилата ракета типу "Іскандер", експертиза ще у процесі.

Про це Катаріна Матернова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Катаріна Матернова відвідала будівлю Кабміну разом із прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко та міністрами Андрієм Сибігою та Ігорем Клименком.

"Балістична ракета "Іскандер", яка вразила Кабінет Міністрів, була спрямована прямо туди – в серце українського уряду. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", — написала Катаріна Матернова.

Посолка ЄС в Україні назвала війну Росії проти України "екзистенційною" та закликала посилити тиск на Росію для припинення війни.

"Докази цієї екзистенційної битви прямо перед нами: Путін навмисно націлений на життєво важливі артерії країни — її уряд, її енергетику, її людей. Це час для союзників активізуватися, значно посилити тиск на Росію та дати Україні все необхідне для захисту свого неба. Будь-що менше лише підштовхне вбивчу серію Кремля", — написала Катаріна Матернова.

ОНОВЛЕНО 16:35

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили Суспільному, що ракета, яка атакувала будівлю Кабміну, цілила саме в урядовий квартал.

"За попередньою інформацією, це був іскандер. Скоріш за все, то була крилата ракета. Але остаточну відповідь має дати експертиза. Треба дочекатися результатів, які точно вкажуть, який тип ракети був", — повідомили у МВС.

Що відомо про атаку РФ у ніч на 7 вересня

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 9 крилатих ракет Іскандер-К та 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано 9 ракет та 54 ударних БпЛА на 33 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Зокрема, уночі російські війська атакували Київ безпілотниками. Найбільше руйнувань у Святошинському районі. Там сильного пошкодження зазнав 9-поверховий житловий будинок. Також у районі сталося загоряння на складах, горіли автомобілі. У Дарницькому районі уламки влучили у чотириповерховий житловий будинок. Сталося часткове руйнування третього поверху будинку, сталася пожежа.

Крім того, у Печерському районі зайнялася урядова будівля. Ймовірно, внаслідок падіння уламків.

На Сумщині через удар БпЛА загинула 51-річна жінка, ще восьмеро поранені, серед них дитина.

В Одесі та Одеському районі під ударом опинилися обʼєкти цивільної інфраструктури, частково зруйнований спортивно-концертний комплекс, пошкоджено житлові будинки. Відомо про трьох постраждалих.

Уночі та зранку 7 вересня російська армія масовано атакувала Кривий Ріг безпілотниками та ракетами. Через удари сталося декілька займань, зокрема пошкоджені підприємство, адмінбудівля, гараж, приватний будинок, авто. Зранку вдарили по місцевому підприємству. Також понівечені багатоповерхівки та гараж.

Російська армія 6 вересня шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду на Миколаївщині, а зранку 7 числа вдарила з артилерії. Внаслідок цього у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок.