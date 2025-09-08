Посланець ЄС з питань санкцій перебуває у США

Посланець Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван перебуває у США разом з групою експертів.

Про це під час брифінгу 8 вересня повідомив заступник головного речника Європейської Комісії Олоф Ґілл, передає кореспондентка Суспільного.

"Наш посланець із питань санкцій Девід О'Салліван наразі перебуває у Вашингтоні разом із групою експертів ЄС. 8 вересня вони зустрінуться зі своїми американськими колегами, щоб обговорити санкції. Крім цього, протягом вихідних Комісія зв'язувалася з нашими державами-членами, що є нормальною частиною процедури підготовки пакетів санкцій", — сказав Олоф Ґілл.

Речник додав, що в п'ятницю президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила телефоном із віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Головною темою розмови була Україна.

"Всім нам зрозуміло, що ми перебуваємо у вирішальний момент щодо наших дій стосовно України й готуємо наступний пакет санкцій. Отже, саме ці теми були предметом обговорення", — повідомив Ґілл.

На прохання прокоментувати заяву президента США Трампа, що європейські лідери прибудуть до Вашингтона в понеділок і вівторок 8 та 9 вересня, речник Єврокомісії повідомив, що наразі немає таких планів.

"Наразі таких планів щодо поїздок не передбачається. Я не можу говорити від імені інших держав-членів ЄС, але, наскільки мені відомо, інших лідерів у Вашингтоні немає і вони не прямують туди", — сказав речник.

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий до подальшого посилення тиску на Росію, щоб змусити Путіна домовлятися про мир, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.

Голова Національної економічної ради при Білому домі Кевін Гассет також заявив, у Білому домі, що не виключають запровадження нових санкцій проти Росії після масованої атаки по Києву в ніч на 7 вересня. Остаточне рішення буде за президентом США Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп поки що утримується від введення прямих санкцій проти Росії. Однак він подвоїв тарифи на індійські товари до 50% через продовження закупівель нафти у Росії.