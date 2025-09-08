Повітряні сили: українська ППО знешкодила 112 дронів, є влучання на 7 локаціях

У ніч проти 8 вересня Сили протиповітряної оборони знешкодили 112 зі 142 безпілотників, якими Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання БпЛА на семи локаціях.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що армія РФ атакувала 142 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Чауда — ТОТ Криму, понад 100 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на одній локації. Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.