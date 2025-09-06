Лідер чеських популістів вимагає перегляду дозволів на проживання українців

Лідер чеської партії SPD Томіо Окамура заявив, що для участі у коаліції після парламентських виборів його партія вимагатиме перегляду дозволів на проживання всіх українців в країні.

Про це повідомляє газета IDNES.

Окамура пояснив, що після масового приїзду українських громадян через війну у Чехії погіршилася доступність житла та збільшилися черги у поліклініках. Він наголосив, що "це не про ненависть, а про захист інтересів чеських громадян".

За планами "Свободи та прямої демократії", дозволи на проживання мали б залишатися лише у тих українців, які працюють на позиціях, до яких мало інтересу з боку чехів. Також Окамура пропонує негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі партії в уряді.

Останні опитування показують підтримку SPD на рівні 10–13% виборців.