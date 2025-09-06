Перейти до основного змісту
Лідер чеських популістів вимагає перегляду дозволів на проживання українців
Лідер чеських популістів вимагає перегляду дозволів на проживання українців

Юрій Свиридюк
Томіо Окамура
Лідер чеської партії SPD Томіо Окамура. Getty Images/Michal Cizek/AFP

Лідер чеської партії SPDSvoboda a přímá demokracie — Свобода та пряма демократія Томіо Окамура заявив, що для участі у коаліції після парламентських виборів його партія вимагатиме перегляду дозволів на проживання всіх українців в країні.

Про це повідомляє газета IDNES.

Окамура пояснив, що після масового приїзду українських громадян через війну у Чехії погіршилася доступність житла та збільшилися черги у поліклініках. Він наголосив, що "це не про ненависть, а про захист інтересів чеських громадян".

За планами "Свободи та прямої демократії", дозволи на проживання мали б залишатися лише у тих українців, які працюють на позиціях, до яких мало інтересу з боку чехів. Також Окамура пропонує негайно зняти українські прапори з державних будівель у разі участі партії в уряді.

Останні опитування показують підтримку SPD на рівні 10–13% виборців.

