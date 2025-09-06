У Джорджії федеральні агенти провели масштабний рейд на заводі Hyundai

США здійснили найбільшу операцію з імміграційного контролю при адміністрації Дональда Трампа: під час рейду на завод Hyundai у штаті Джорджія затримали 475 людей, більшість із них — громадяни Південної Кореї.

Про це йдеться в пресреліз Офісу прокурора США Південного округу Джорджії.

Федеральні офіцери 4 вересня здійснили рейд на завод Hyundai в Еллабеллі (штат Джорджія). Затримані підозрюються у незаконному проживанні та роботі в США. Частина з них перебувала у країні без дозволу, інші мали безвізовий режим без права на роботу або робочі візи, повідомив спеціальний агент Служби внутрішньої безпеки Стівен Шранк на пресконференції, пишуть CNN та Reuters.

У пресрелізі зазначається, що кілька людей намагалися втекти, зокрема кинулися у ставок зі стічними водами на території заводу.

"Агенти використали човен, щоб виловити їх з води. Один з них підплив під човен і спробував перевернути його, але безуспішно. Цих людей спіймали та ідентифікували як нелегальних працівників", — йдеться у повідомленні.

Як пише АР, уряд Південної Кореї висловив "занепокоєння та жаль" через цей рейд. У МЗС наголосили, що права громадян та ділова діяльність інвесторів не мають порушуватися під час дій правоохоронців США.

За даними американської Імміграційної та митної служби, громадяни Кореї рідко потрапляють під дію імміграційного контролю: у період до 30 вересня 2024 року депортували лише 46 корейців із понад 270 тисяч представників усіх національностей.

Міністерство закордонних справ Південної Кореї повідомило, що направило дипломатів із посольства у Вашингтоні та консульства в Атланті на місце події та сформує групу реагування.

Наразі Міграційна та митна правоохоронна служба США (ICE) проводить масові рейди, щоденно намагаючись затримувати щонайменше 3 тисячі людей. До облав потрапляють не лише мігранти, а й люди з тимчасовим захистом та навіть громадяни США.

Ці дії викликали хвилю протестів, а адміністрація Трампа почала переслідувати як активістів, так і людей, які знімають затримання на відео або публічно критикують це.

ICE отримала додаткові $75 млрд фінансування у межах так званого Великого, прекрасного закону, який передбачає збільшення агентів на 10 тисяч до 2029 року.