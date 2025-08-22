Суд у США наказав закрити міграційний центр "Алігатор Алькатрас"

Федеральний суддя США у четвер постановив, що імміграційний центр тримання під вартою у Флоридських Еверглейдс, відомий як "Алігатор Алькатрас", має бути частково демонтований, а нових затриманих туди відправляти не можна.

Про це повідомляє The New York Times.

Суддя Кетлін М. Вільямс із Федерального окружного суду в Маямі вирішила, що влада штату та федеральний уряд порушили закон, не провівши екологічного огляду перед будівництвом центру. Вона надала урядові 60 днів для вивезення нинішніх затриманих та початку демонтажу огорож, освітлення, генераторів та іншої інфраструктури. Також заборонено будь-які нові будівельні роботи на території.

У своєму рішенні суддя зазначила, що проєкт завдає "непоправної шкоди" довкіллю — від втрати середовищ існування до загибелі рідкісних видів, а також становить загрозу водним ресурсам місцевих громад, зокрема племені міккосукі.

Вільямс підкреслила, що оскільки центр зводився для утримання федеральних затриманих та фінансувався за федеральними стандартами, він підпадає під дію екологічного законодавства США.

"Якщо це виглядає як качка, крякає як качка і ходить як качка, то це качка", — написала суддя, наголошуючи, що влада намагалася обійти норми.

Губернатор Флориди Рон Десантіс, відомий жорсткою політикою щодо мігрантів, уже заявив, що очікував негативного рішення. Його адміністрація планує відкрити ще один центр у колишній в’язниці поблизу Джексонвілла.

Екологічні організації та плем’я міккосукі, які подали позов, назвали рішення "історичною перемогою" для захисту Еверглейдс.

"Це чіткий сигнал, що закони про довкілля повинні дотримуватися на всіх рівнях влади — і є наслідки за їхнє ігнорування", — заявила виконавча директорка організації Friends of the Everglades Ів Семплс.