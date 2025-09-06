У Європейській комісії підтвердили, що звернулись до спецпредставника з питань з питань виконання санкцій ЄС Девіда О'Саллівана з проханням поїхати до Вашингтона разом європейськими посадовцями, аби обговорити різні форми економічного тиску на РФ, включно з новими обмеженнями.

Про це Суспільному повідомив речник Єврокомісії.

За його словами, таке рішення було прийнято після чергової телефонної розмови між очільницею ЄК Урсулою фон дер Ляєн, лідерами європейських країн та президентом США Дональдом Трампом.

Напередодні інформагентство Associated Press із посиланням на власні джерела повідомляло, що О'Салліван та європейські посадовці прибудуть до столиці США вже у понеділок, 8 вересня.

5 вересня президент Євроради Антоніу Кошта під час візиту до Ужгорода заявляв, що Брюссель розпочинає роботу над новим пакетом санкцій проти РФ, і європейська команда вирушає до Вашингтона, аби працювати над ним з американськими партнерами.