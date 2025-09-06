У російському полоні військовослужбовець ЗСУ з Чернівців Юрій Фотіков з вікна камери бачив наступ українських військових на Курську область. Тоді його утримували неподалік — в слідчому ізоляторі. Полонені раділи, бо зрозуміли, що Україна тримається й наступає.

"Коридорна адміністрація грали карти, і один іншому кажуть: "Там по тілівізору гаварят, што граніца на замкє, а танкі вже 20 кіломєтров от Курска". І ось цю ми фразу почули, ми зраділи. Вони побачили, що хтось захлопав руками і запригав, і вони вирішили провести нам "профілактичні дії", — згадує чоловік.

Юрій з іншими полоненими чув вибухи та іноді вночі бачив спалахи через вікно камери. Також вони щодня помічали ескадри вертолітних бригад. Між собою вони обговорювали, навіщо потрібна територія Курської області, і дійшли висновку, що це стратегічно правильно.

Загалом у російській неволі Юрій Фотіков перебував три роки. Разом з іншими полоненими переживав там побиття та приниження. Свою історію чоловік розповів редакції Суспільне Чернівці.

6 серпня 2025 року виповнився рік від початку наступальної операції Сил оборони України в Курській області Росії. Українські військові досі там знаходяться та утримують позиції в Глушковському районі.