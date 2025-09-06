У польському Міністерстві закордонних справ рекомендували всім громадянам Польщі покинути Білорусь і не подорожувати туди.

Про це на брифінгу заявив речник зовнішньополітичного відомства країни Павел Вронський, передає RMF FM.

Він прокоментував ситуацію із затриманням католицького монаха – поляка, якого влада Білорусі затримала і звинуватила в нібито шпигунстві за російсько-білоруських навчаннях "Захід-2025".

"Міністерство закордонних справ категорично не рекомендує подорожувати на територію Білорусі. Польські громадяни можуть там зіткнутися з подіями, які не будуть для них сприятливими. Це не демократична країна, це також не країна, дружня до Республіки Польща", – сказав він.

Вронський додав, що Варшава буде підтримувати затриманого в Білорусі громадянина Польщі.

"Ми виходимо з того, що однією з цілей цього заходу, який є очевидною провокацією, є дестабілізація ситуації як у Польщі, так і зміцнення свого іміджу в Україні. Ми не хочемо брати участь у такому театрі", – сказав він.

Як повідомляв білоруський портал "Зеркало", у четвер, 4 вересня, на державному телебаченні Білорусі випустили сюжет з кадрами затримання громадянина Польщі Гжегожа Гавела з Кракова. Чоловіка звинуватили у зборі інформації про навчання "Захід-2025".

За даними видання, Гавел є глибоко релігійним католиком, захищав дисертацію на цю тематику і належить до ордену кармелітів.

Польська влада назвала провокацією демонстративне затримання у Білорусі католицького монаха – поляка за звинуваченнями у шпигунстві.

Спільні навчання РФ та Білорусі "Захід-2025"

6 серпня до Білорусі прибув перший потяг із російськими військовослужбовцями та технікою для підготовки та подальшої участі у спільних навчаннях з білоруською армією "Захід-2025".

12 серпня у білоруському Міноборони Білорусі оголосили, що навчання відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та РФ щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії.

Раніше президент Володимир Зеленський припускав, що Росія цього літа "готує щось" у Білорусі, використовуючи військові навчання як привід.

Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що однією з цілей військових навчань "Захід-2025" у Білорусі, в яких братимуть участь й армія РФ може стати приховане створення угруповань наступальних військ.