Електронний щоденник "Єдина школа" запровадив підписку за доступ до своїх послуг. Цю систему рекомендувало Міністерство освіти та науки України.

Про це йдеться на сторінці у Facebook "Єдиної школи".

Електронний щоденник дозволяє батькам бачити оцінки школярів, слідкувати за домашніми завданнями та спілкуватись з вчителями. Він доступний у вигляді застосунку для iOS та Android.

Та з початком нового академічного року користувачі-батьки помітили, що "Єдина школа" не надає доступу без підписки.

Електронний щоденник "Єдина школа" з доступом за підпискою. Єдина школа

У Міністерстві освіти та науки повідомили Суспільному, що на ринку доступно понад 15 видів електронних класних журналів та щоденників. Серед них лише один є державною розробкою — це електронна система "Мрія". Мрія доступна у вигляді застосунку для батьків, учнів та вчителів. Доступ через вебсайт "Мрію" мають лише вчителі та адміністрація школи. "Мрія" безкоштовна для усіх учасників шкільного процесу.

Всі інші системи приватні, тому можуть бути платні, повідомили у Міністерстві освіти. Заклади самостійно обирають, яку освітню інформаційну систему (ОІС) використовувати для ведення ділової документації, зокрема електронного класного журналу.

"Міністерство освіти та науки України не зобов’язує до використання конкретної ОІС, як і не впливає на політику з формування вартості використання приватних ОІС. Педагогічна рада закладу освіти в межах своєї автономії згідно з законодавством про освіту може ухвалити рішення про використання будь-якої ОІС. При цьому батьки мають право не використовувати ОІС", — повідомили у МОН Суспільному.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram теж повідомив, що "Мрія" є безкоштовною для шкіл та батьків та будь-яка школа може доєднатись до системи.