Укрпошта повідомила, що з 29 серпня США скасовують норму de minimis, яка дозволяла відправляти товари вартістю до 800 доларів без сплати мита. Через це більшість європейських поштових служб тимчасово призупинили доставку посилок за океан, проте українські експортери зможуть продовжувати відправлення.

Про це у телеграм-каналі повідомила пресслужба поштового оператора.

В Укрпошті зазначили, що серед мінусів скасування норми de minimis — зростання вартості українських товарів для американських клієнтів на 10% (тобто на відсоток визначеного для України мита). ⠀

А також підвищення тарифів на доставку до США, проте лише для покриття витрат на опрацювання митних платежів (від 1,5 до 3 доларів залежно від категорії та ваги відправлення). Детальні тарифи можна переглянути за посиланням.

"Далі — лише переваги: зупинка доставки в США товарів європейських підприємців створює конкурентну перевагу для наших, тож не упустіть можливість зайняти вільну нішу. Мито в розмірі 10% для України є найнижчим у Європі, відтак умови для українських експортерів — кращі, ніж для конкурентів", — зазначили в пресслужбі поштового оператора.

Нововведення стосуються лише комерційних відправлень, виняток становлять листи, газети, листівки та подарункові чи соціальні посилки вартістю до 100 доларів.

Крім того, митниця США посилює контроль, тому експортери при оформленні відправлень повинні обов’язково обирати категорію "продаж товару" та вказувати його реальну вартість.

Нагадаємо, 22 серпня у США закінчився режим, який дозволяє безмитно ввозити до США посилки вартістю до 800 доларів. У 2024 році американці замовили загалом 1,36 мільярда посилок на товари вартістю 64,6 мільярда доларів.

23 серпня усі європейські поштові сервіси повідомили про зупинку відправлення багатьох посилок до Сполучених Штатів через непорозуміння щодо нових мит на імпорт.

Першими зупинили доставку посилок до США Німеччина, Данії, Швеції та Італії. Згодом і Франція, Австрія та Велика Британія.

Крім того, 21 серпня Євросоюз та США оголосили про згоду щодо рамкової угоди про торгівлю. США, згідно з угодою, з 1 вересня запровадять 15% мит на більшість імпорту з Євросоюзу. Ця митна ставка називається тарифом за режимом найбільшого сприяння (НСП). Зараз США застосовують цю ставку до окремих видів імпортних товарів та сировини з ЄС.

Євросоюз скасує мита на всі промислові товари зі США та забезпечить преференційний доступ до ринку для широкого спектра морепродуктів та сільськогосподарських товарів.