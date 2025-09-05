Військо РФ значно зменшило використання важкої техніки через небезпеку її знищення. Натомість почало більше використовувати легку автомобільну техніку, дрони і засоби радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук, передає Укрінформ.

За його словами, у літній період бойових дій втрати росіян у бронетехніці були відносно невеликими у порівнянні із зимовим і весняним періодом. Якщо в серпні військо РФ втратило 110 бойових броньованих машин, то у січні-квітні ця кількість була близько 600. Музичук пояснив, що це пов’язано, насамперед, із використанням дронів.

“Противник розуміє, що живучість техніки під час штурмів досить коротка, тому більше застосовує групи піхоти та автомобільну техніку. Кількість автомобільної техніки стабільно висока, влітку Сили оборони знищували в середньому понад 3 тисячі одиниць автомобільної техніки. Наразі це один із головних маневрених засобів — тобто швидка, мобільна, малогабаритна техніка, як то багі та мотоцикли”, — сказав Музичук.

Також, за його словами, з обох боків значно збільшилося використання дронів та їхніх нових зразків.

“Збільшується кількість дронів і тактика їхнього застосування. І не тільки у противника, але й з нашого боку вона змінюється й нарощується. З’являються також системи радіоелектронної розвідки та боротьби, які дають значний вплив на полі бою”, — розповів речник.

За його словами, враховуючи, що з’являється все більша кількість дронів нового типу, це впливає на кількість піхотних штурмів і побудову бойових порядків оборони. Так, лише з початку 2025 року кількість дронів, яку використовують підрозділи Нацгвардії, зросла втричі.

“Це різні зразки, починаючи від EPV, закінчуючи дронами, які ведуть аеророзвідку чи несуть бойове навантаження”, — розповів Музичук.