У вівторок, 2 вересня, літак Spartan із президентом Литви Гітанасом Науседою на борту деякий час не міг здійснити посадку в аеропорту Вільнюса через повідомлення про ймовірний безпілотник у повітряному просторі.

Про це пише LRT.

"При наближенні до Вільнюського аеропорту надійшла інформація про виявлення безпілотника і про те, що посадка поки що небезпечна. Пілоти вжили всіх заходів безпеки і через деякий час здійснили посадку", — сказав речник литовського президента Томас Бержинскас.

За даними ресурсу Flightradar24, літак з Науседою на борту вилетів з Гельсінкі о 19:10, почав кружляти над Вільнюсом і приземлився о 21:17.

Компанія Oro navigacija уточнила, що повідомлення про дрон над районом Лепкальніс надійшло від Служби авіаційної безпеки.

"Потім були активовані процедури безпеки: польоти були ненадовго призупинені, а після отримання інформації про відсутність загрози рух відновився. Ми разом з іншими службами з'ясовуємо, який саме дрон порушив рух літаків", — йдеться в коментарі компанії.

Пізніше, як пише видання Delfi, у Міністерстві транспорту Литви повідомили, що дрон запускали в рекламних цілях.

"За найновішими даними Міністерства транспорту та комунікацій, дрон піднімали в рекламних цілях, при цьому не дотримувалися встановлених вимог", — йдеться в повідомленні.

Наразі обставини події з'ясовують відповідні служби.

Крім того, найближчим часом відомство скличе на нараду представників литовських аеропортів і Oro navigacija, де оцінять заходи безпеки, плани на майбутнє, а також з'ясують, що потребує поліпшення.

Нагадаємо, 1 вересня літак із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн був змушений приземлятися в аеропорту болгарського міста Пловдив, використовуючи паперові карти через збої в роботі GPS. У Єврокомісії підтвердили інцидент. Глушіння GPS розцінено як російську операцію.