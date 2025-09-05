Переважно тепло і сонячно: якою буде погода в Україні цими вихідними

У суботу та неділю, 6 і 7 вересня, в Україні переважатиме тепла та сонячна погода.

Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на вихідних максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24 — +29 градусів.

"Хіба що через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. І тоді може знизитися температура повітря на 2-4 градуси", — йдеться у її дописі.

Водночас вночі на переважній більшості території стовпчики термометрів опустяться до +12 — +16 градусів, а на півдні та заході — до +18.

За прогнозом Діденко у Києві та передмісті столиці буде сухо та сонячно. А температура повітря буде на рівні +25 — +26 градусів.