Переважно тепло і сонячно: якою буде погода в Україні цими вихідними

У суботу та неділю, 6 і 7 вересня, в Україні переважатиме тепла та сонячна погода.
Про це у Telegram повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, на вихідних максимальна температура повітря протягом дня становитиме +24 — +29 градусів.
"Хіба що через близькість атмосферного фронту в західних областях України подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. І тоді може знизитися температура повітря на 2-4 градуси", — йдеться у її дописі.
Водночас вночі на переважній більшості території стовпчики термометрів опустяться до +12 — +16 градусів, а на півдні та заході — до +18.
За прогнозом Діденко у Києві та передмісті столиці буде сухо та сонячно. А температура повітря буде на рівні +25 — +26 градусів.
