Європу очікує теплий вересень перед початком опалювального сезону
Надія Собенко
Після літньої спеки Європу очікує тепліший за норму вересень, який потенційно може тривати до початку опалювального сезону у жовтні. Це допоможе поповнити запаси газу і пом'якшити початок опалювального сезону.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ви пережили особливо тепле літо, і буде важко очікувати чогось іншого, окрім температури хоча б трохи вищої за норму", — зазначив головний метеоролог компанії MetSwift з Лідса Джеймс Пікок.

За даними Meteo France, температурний фон вищий за норму може зберегтися до кінця вересня і затягнутися до початку зими в Центральній Європі. Це допоможе регіону поповнити запаси газу і знизити ризики нестачі тепла в холодний сезон.

При цьому ймовірність сильної вересневої спеки знижується для Великої Британії та північно-західної Європи. Однак компанія MetDesk прогнозує теплу погоду в Іспанії, Скандинавії та Східній Європі до середини вересня. Сонячна погода сприятиме виробленню сонячної енергії в деяких частинах регіону.

Попри ймовірність формування явища Ла-НіньяЕль-Ніньйо (ісп. El Niño — хлопчик) та Ла-Нінья (ісп. La Niñа — дівча) — характерні для екваторіальної зони Тихого океану протилежні екстремальні значення температури води й атмосферного тиску, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км². Ла-Нінья — протилежність Ель-Ніньйо, виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану. Разом вони утворюють так зване Південне коливання в Тихому океані, вересень у Європі обіцяє бути теплим. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, це явище може виникнути вже у вересні, але істотно охолодити глобальні температури воно не зможе.

Пікок із MetSwift зазначив, що тепле повітря утримує більше вологи та посилює шторми і спекотне літо в Європі збільшує ймовірність інтенсивних дощів у Великій Британії у вересні: "Моделі прогнозів показують дуже вологу картину на найближчий час".

Водночас метеорологи вважають, що зазначається, що цих дощів навряд чи буде достатньо, щоб подолати дефіцит води у Великій Британії, спричинений сухим і рекордно спекотним літом.

"Нам дійсно потрібно більше опадів восени і взимку, щоб поповнити річки і водосховища", — заявив метеоролог Met Office Алекс Буркіл.

За даними Федерального морського і гідрографічного агентства Німеччини, зміна сезонів принесе більше циклонів і хмар, але залишкове тепло атмосфери і морів збережеться. Цього літа в Північному морі було зафіксовано найвищу температуру за всю історію.

Синоптики прогнозують, що області низького тиску, ймовірно, сприятимуть виробництву вітроенергетики у Британії, Франції та західних скандинавських країнах до середини вересня. У Німеччині швидкість вітру покращиться до середини вересня, проте загалом за місяць може виявитися нижчою за середній рівень.

