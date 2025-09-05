Зеленський закликав до негайної реалізації гарантій безпеки для України

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки, обіцяні Києву країнами Коаліції охочих, мають бути реалізовані негайно, не чекаючи завершення бойових дій.

Про це він сказав у відеозверненні на Економічному форумі в Черноббіо, цитує RaiNews.

Він подякував 26 країнам, які висловили готовність підтримувати безпеку України. За його словами, це важливий крок уперед у міжнародній підтримці держави.

Президент також прокоментував позицію російського лідера Володимира Путіна, зазначивши, що той "готовий до будь-якої зустрічі", але не прагне миру і "ніхто йому не довіряє".

Форум у Черноббіо, де виступав Зеленський, традиційно збирає політичних та економічних лідерів для обговорення глобальних викликів і можливостей співпраці.

4 вересня в Парижі відбулася зустріч Коаліції охочих у змішаному форматі. У ній взяли участь лідери з майже 40 країн. Також був присутній й Володимир Зеленський. Американський лідер приєднався до них по відеозв'язку.

Під час розмови Трамп закликав ЄС повністю припинити закупівлю російської нафти, яка фінансує війну проти України. Також він вимагав тиску на Китай за підтримку Росії.