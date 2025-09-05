У ніч на 5 вересня Росія запустила по Україні 157 ударних безпілотників типу Shahed та дрони-імітатори різних типів, а також ударила 6 зенітними керованими ракетами С-300 та керованою авіаційною ракетою Х-59. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 121 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Там розповіли, що цей черговий повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 121 ворожий БПЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок атаки РФ зафіксовано влучання 7 ракет та 35 ударних дронів на 10 локаціях. Ще один БПЛА наразі знаходиться в повітрі.