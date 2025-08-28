Армія РФ вже давно оснащує вибухівкою дрони-імітатори, які запускає по Україні. Але йдеться про менші об'єми, ніж в ударних безпілотниках.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Окрім реактивних і звичайних "шахедів", звісно, вони (росіяни — ред.) запускають дрони-імітатори. Ми їх зараз так називаємо, але, хочу сказати, що вони уже давно теж оснащують їх вибуховою частиною. По декілька кілограмів у "Герберах" та інших спостерігалися не раз", – сказав він Ігнат.

За його словами, росіяни використовують дрони-імітатори, щоб розосередити українські сили протиповітряної оборони.

Зокрема під час масованих атак окупанти часто використовували більше імітаторів, ніж ударних БПЛА. Проте під час повітряних ударів, що призводили до великої кількості жертв і масштабних руйнувань, армія РФ використовує більше саме "шахедів", у які закладено осколково-фугасну бойову частину вагою приблизно 30-50 кілограмів.

Ігнат зазначив, що російська атака в ніч на 28 серпня була однією з найбільших. Антирекордом було 740 засобів повітряного нападу на початку липня, зараз – 629. Проте цієї ночі російське військо використало більше ракет, ніж тоді.

Як повідомляли у Повітряних силах, українська ППО, відбиваючи нічну атаку РФ 28 серпня, знешкодила 563 БПЛА, аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23" і 18 крилатих ракет Х-101.

Унаслідок обстрілу Києва загинули понад 15 людей та щонайменше 45 постраждало. Наслідки удару у столиці зафіксували на понад 20 локаціях у 7 районах міста. Серед загиблих і поранених є діти.