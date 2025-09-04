Через аварію фунікулера в Португалії загинув українець — МЗС України

Внаслідок аварії фунікулера у португальській столиці Лісабоні, що сталась 3 вересня, загинув громадянин України.
Про це Суспільному повідомили у МЗС України.
Там розповіли, що українець був 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого не наводиться.
"Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", — йдеться у повідомленні.
У МЗС додали, що очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга доручив диппредставництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.
3 вересня у столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Через аварію 17 людей загинуло та 21 — постраждали.
