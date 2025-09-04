Перейти до основного змісту
Через аварію фунікулера в Португалії загинув українець — МЗС України
Через аварію фунікулера в Португалії загинув українець — МЗС України

Дмитро Михайлов
Роксолана Лісовська
Лісабон, Португалія
Рятувальники працюють на місці аварії фунікулера Gloria у Лісабоні, Португалія, 3 вересня 2025 року. REUTERS/Stringer

Внаслідок аварії фунікулера у португальській столиці Лісабоні, що сталась 3 вересня, загинув громадянин України.

Про це Суспільному повідомили у МЗС України.

Там розповіли, що українець був 1971 року народження. Інших деталей про особу загиблого не наводиться.

"Українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття", — йдеться у повідомленні.

У МЗС додали, що очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга доручив диппредставництву України у Португалії надати рідним загиблого всю необхідну консульську підтримку.

3 вересня у столиці Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. Через аварію 17 людей загинуло та 21 — постраждали.

