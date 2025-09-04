Перейти до основного змісту
Зеленський висловив співчуття Португалії через трагедію на фунікулері
Ольга Кацімон
Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною аварією на фунікулері в Лісабоні, яка призвела до десятків загиблих і понад 25 постраждалих.

Про це Зеленський написав на сторінці в Х.

У дописі він відзначив, що глибоко засмучений цією катастрофою та від імені українського народу висловив щирі співчуття сім’ям загиблих, а також президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі та Прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру.

"Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", — наголосив Зеленський.

