Зеленський висловив співчуття Португалії через трагедію на фунікулері

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку з трагічною аварією на фунікулері в Лісабоні, яка призвела до десятків загиблих і понад 25 постраждалих.
Про це Зеленський написав на сторінці в Х.
У дописі він відзначив, що глибоко засмучений цією катастрофою та від імені українського народу висловив щирі співчуття сім’ям загиблих, а також президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі та Прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру.
"Бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати", — наголосив Зеленський.
