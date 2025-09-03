У Лісабоні зійшов з рейок фунікулер, 15 людей загинуло

У столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria. 15 людей загинуло, 18 постраждали.

Про це повідомляє CNN Portugal.

У Лісабоні оголосили триденну жалобу. Відомо, що 5 постраждалих у важкому стані. Серед поранених є дитина.

Прокуратура та поліція розпочали розслідування причин аварії.

Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза висловив співчуття сімʼям загиблих та пораненим внаслідок аварії фунікулера. Він також висловив сподівання на швидке розслідування інциденту. Про це президент повідомив на офіційному сайті.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття з приводу аварії португальською мовою у соцмережі X. "З сумом я дізналася про схід з рейок відомого «Елевадор да Глорія». Мої співчуття родинам жертв", – сказала вона.

Фунікулер Gloria здатний перевозити до 42 осіб, є одним із символів Лісабона та має велику популярність серед туристів, які відвідують місто.