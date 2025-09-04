Новий посол ФРН прибуде в Україну у вересні

Новий посол Німеччини в Україні Гайко Томс прибуде до Києва у вересні.

Про це повідомили Суспільному в посольстві Німеччини.

Як пише Welt, 57-річний Гайко Томс є досвідченим дипломатом. З 2020 по 2023 рік він був послом Німеччини в Бразилії, а до того – заступником глави представництва Німеччини при НАТО.

До зміни уряду цього року Томс був державним секретарем у Федеральному міністерстві фінансів Німеччини.

Раніше стало відомо, що нинішній посол ФРН в Україні Мартін Єґер з 15 вересня 2025 року очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND).