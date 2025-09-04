Посол ФРН в Україні очолив німецьку розвідку

Мартін Єгер стане очолить Федеральну розвідувальну службу Німеччини (BND) з 15 вересня 2025 року. До цього він був послом ФРН в Україні.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

Раніше Єгер обіймав різні державні посади, зокрема державного секретаря у Федеральному міністерстві економічного співробітництва та розвитку, а також працював послом у Кабулі (Афганістан) та Багдаді (Ірак). Із липня 2023 року Єгер обіймає посаду німецького посла в Україні. На момент публікації на сайті посольства зазначено, що він досі обіймає посаду посла в Україні.

60-річний Єгер змінить на цій посаді 62-річного Бруно Каля, який має стати представником Німеччини при Святому Престолі у Ватикані після майже 9 років керівництва BND.

Воно працює разом із Федеральним відомством із захисту Конституції (BfV), яке зосереджується на внутрішній розвідці, та Службою військової контррозвідки (MAD), яка спеціалізується на Збройних силах.