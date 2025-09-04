Військові підрозділи на фронті отримали перші партії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), які були замовлені на Brave1 Market за "є-бали", нараховані за знищення російської піхоти та техніки.

Про це у телеграм-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Військові підрозділи вже активно використовують бали за знищення ворога та обмінюють їх на потрібну техніку в Brave1 Market. Перші засоби РЕБ, замовлені в межах оновленої програми Армія дронів.Бонус, уже поставлені на фронт. Загальна сума поставленої через DOT-Chain Defence техніки сягнула 500 млн грн", — написав Федоров.

За його словами, нова модель програми реалізована завдяки інтеграції трьох цифрових інструментів:

Brave1 Market — онлайн-платформа, де військові можуть переглядати баланс балів, обирати та замовляти техніку від українських виробників.

DELTA — захищена цифрова система для авторизації військових.

DOT-Chain Defence — система, яка забезпечує пряме постачання техніки від виробників до підрозділів.

Наразі "Армією дронів.Бонус" вже встигли скористатися 95 підрозділів, які замовили через Brave1 Market понад 30 тисяч FPV-дронів та іншої техніки на 2 мільярди гривень.

"Засоби РЕБ — це те, що допомагає захистити наших воїнів на передовій. Для нас надзвичайно важливо, щоб саме військові могли самостійно обирати та швидко отримувати все необхідне. І цифровізація процесу через DOT-Chain Defence та Brave1 Market гарантує, що наші захисники отримають необхідне обладнання оперативно та адресно", – зазначив директор Агенції оборонних закупівель (АОЗ) Арсен Жумаділов.

Крім того, АОЗ працює над залученням нових виробників та постачальників РЕБ — наразі вже підписані контракти з двома компаніями.

Як нараховують бойові "Є-бали" за знищення ворога?

Підрозділ, який знищує цілі, додає відеопідтвердження у закриту систему Delta. За знищення російської піхоти та техніки напримісяця нараховується визначена кількість балів, за які військові можуть купувати дрони, наземні роботи, засоби РЕР\РЕБ та інше озброєння, доступне на Brave1 Market. Окремо за знищення цілі дронами з автонаведенням підрозділам додатково нарахують бал.

"Після верифікації наприкінці місяця українські підрозділи потрапляють до рейтингу і зможуть витратити "є-бали" на маркетплейсі Brave1. Вибір дуже широкий і має різну вартість у віртуальних токенах. Наприклад, FPV-дрони від 2 балів за 7-дюймові моделі або 6 балів за FPV-дрон з нічним баченням. Багаторазові "бомбери", як дрон Vampire — коштують 43 бали", — пояснив Михайло Федоров.

Що відомо про кластер Brave1

26 квітня 2023 року в Україні запустили Defence Tech кластер Brave1. Він став єдиною платформою для співпраці розробників військових технологій з компаніями, державою та армією. Платформа дозволить збільшити виробництво зброї та техніки.

28 квітня 2025 року стало відомо, що в Україні запустили Brave1 Market — маркетплейс новітніх технологій для українських військових. Там підрозділи ЗСУ зможуть самостійно обирати техніку, якою хочуть воювати, а купуватимуть її за кошти військової частини. Наразі бійці зможуть купувати озброєння тільки за гроші, а далі зможуть розраховуватись, витрачаючи "є-бали".