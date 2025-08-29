"Uber" на фронті: Мінцифра запускає "таксі" зі знищення цілей

Мінцифри спільно з Міноборони запускають проєкт "Uber-цілі" для збільшення уражень на передовій. В онлайн-системі розвідники позначатимуть знайдену ворожу ціль, щоб за принципом "таксі", її міг знищити перший "вільний" ударний підрозділ, зокрема, з іншої бригади.

За знайдену ціль, так і за знищену, підрозділам нараховуватимуть бали, за які можна придбати нове озброєння, передає кореспондент Суспільного.

"Ми зрозуміли, що можна скористатися принципом, як працює в таксі. Тому і назва "Uber". Розвідники за допомогою фотольотів або дронів-розвідників знаходять ціль і наносять її на карту (в закритій системі Delta – ред.). Підрозділи, які уражають можуть підтвердити те, що вони беруть в роботу цю ціль", — пояснив Суспільному керівник кластеру Brave1 Андрій Гриценюк.

За його словами, система може автоматично передавати ціль вільному екіпажу поруч, або ж завдання на ураження можна призначати конкретному екіпажу вручну.

"Раніше бойові бали або бонуси нараховувались тільки за уражені цілі. Однак влучає той, хто бачить, а бачимо ми завдяки розвідникам. Тож і нагорода за успіх має бути для всіх", — сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Якщо ворожу техніку знайдуть фотольотом — екіпаж, у вигляді балів, отримає 3% від "вартості цілі", якщо дроном-розвідником – 10%. Якщо виявлену ціль ще й уразять — розвідникам додатково зарахують 20%.

"Це додаткові бали, за які військові будуть купувати більше зброї. Ми зможемо побачити, хто виявляє цілі краще, хто гірше. За допомогою яких засобів розвідки це буде працювати. В цьому і полягає мережецентрична війна і вона дає свої результати", — наголосив міністр.

Як нараховують бойові “Є-бали” за знищення ворога?

Підрозділ, який знищує цілі, додає відеопідтвердження у закриту систему Delta. За знищення російської піхоти та техніки в кінці місяця нараховується визначена кількість балів, за які військові можуть купувати дрони, наземні роботи, засоби РЕР\РЕБ та інше озброєння доступне на Brave1 Market. Окремо за знищення цілі дронами із автонаведенням підрозділам додатково нарахують бал.

Детально про те працює система бонусів Суспільне розповідало раніше.

Під час виступу Михайло Федоров підтвердив "заборгувала" підрозділам певну кількість озброєння за системою балів, тому змінила систему та прискорило постачання до 2 тижнів.

"Запущено цифровий документообіг для швидшого отримання замовлень. Ми сподіваємося, що за найближчі кілька місяців, борги по балам, які були до цього накопичені по старій моделі — будуть видані" ,– зазначив він.

За словами Федорова, щодня до Brave1 Marker додають близько 10 верифікованих Міноборони виробників, за кілька місяців мають додати усі компанії. За системою балів вже видано дронів "на мільярд", наголосив міністр.