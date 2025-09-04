Запланована окрема зустріч Зеленського і Віткоффа — джерела

За даними джерел Суспільного, планується окрема двостороння зустріч спецпредставника президента США Стіва Віткоффа з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка зараз перебуває в Парижі, де 4 вересня відбувається зустріч Коаліції охочих.

Як повідомили в Єлисейському палаці, Віткофф взяв участь у частині роботи Коаліції охочих і звернувся до всіх присутніх глав держав та урядів. Він був змушений покинути зустріч, як і було заплановано, щоб взяти участь в іншій зустрічі. Зазначається, що Віткофф повернеться для телефонної розмови з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Як повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, у Парижі відбулася зустріч української делегації зі спецпосланником США Стівом Вітткоффом, радником прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелєм Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Фабріціо Саджо.

Серед тем — посилення санкцій, повернення полонених та викрадених дітей.

"Головна задача — практична реалізація домовленостей лідерів держав щодо гарантій безпеки для України. Вони мають бути сильними й дієвими у небі, на морі та на землі", — зазначив Єрмак.

У Парижі 4 вересня проходить засідання Коаліції охочих. У ньому запланована участь представників із 39 країн. Також присутній і Володимир Зеленський. Європейські лідери планують поговорити також з президентом США Дональдом Трампом.

Кореспондентка Суспільного з Брюсселя повідомляла, що на зустрічі Коаліції охочих був присутній також спецпредставник США Стів Віткофф, який перебуває в Парижі.