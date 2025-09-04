В Угорщині зі списаних восьми літаків МіГ-29 зникли важливі деталі та обладнання. Проводиться офіційне розслідування. Тим часом на форумах висловлюють різні припущення щодо інциденту, одне з яких — деталі нібито могли таємно доставити українській армії, попри офіційну позицію Будапешта про ненадання зброї Києву.

Про це пише угорська служба Радіо Свобода.

Списані літаки МіГ-29 були розташовані на військовому аеродромі в Кечкеметі. У липні невідомі зловмисники викрали з них важливі деталі. Про це стало відомо з публікації угорського медіа Blikk.

Як пише Радіо Свобода, окрім офіційного внутрішнього розслідування, зараз у Міністерстві оборони також проводиться неофіційне розслідування: наполегливо шукають, хто “злив” цю інформацію журналістам.

"Вони зосереджені на цьому навіть більше, ніж на тому, щоб спіймати людину, яка вкрала деталі", — повідомило одне з джерел медіа.

Тим часом у мережі почали ширитися теорії –наразі не доведені – що це насправді може бути організована операція. На це журналістам натякнув колишній офіцер авіації Тібор Сентдьєрдьї, який також провів багато років у Кечкеметі.

Сентдьєрдьї заявив, що оскільки лише спеціалісти могли знімати обладнання з літаків (а для операції довелося використовувати драбину, оскільки деякі з них розташовувалися на висоті двох-трьох метрів), злочинці могли бути членами “дуже вузького кола”. У своїй статті Blikk написав, що початкова новина про те, що злочинці проникли на об'єкт, прорізавши огорожу аеропорту, не відповідає дійсності, оскільки обладнання нібито забрали “інсайдери”.

За даними одного з джерел Радіо Свобода, з восьми літаків було вилучено деталі, найважливішим з яких був комп'ютер, що керував локатором та системою озброєння.

За інформацією Радіо Свобода, Міністерство внутрішніх справ справді підозрює, що злочинці були інсайдерами, тому було запропоновано провести тести ДНК деяких співробітників аеропорту.

"Цілком можливо, що вони розвантажили, демонтували обладнання та вивезли його за ворота", – сказало джерело.

Водночас, за його словами, тест ДНК не має особливого сенсу, оскільки, хоча літаки й не перебувають у робочому стані, до них все одно регулярно торкаються, і на них виконуються незначні роботи з технічного обслуговування.

“На форумах також існують думки, що подібна справа стосувалася того, що крадіжка сталася з відома угорського уряду, і що обладнання, необхідне для експлуатації МіГів, було таємно доставлено українській армії: Росія не використовує МіГ-29 у війні, але Україна використовує”, — пише Радіо Свобода.

При цьому зазначається, що це лише теорія. Водночас журналісти угорської редакції Радіо Свобода писали раніше , що угорський уряд, окрім своєї різко антиукраїнської політичної риторики, нібито непомітно надає Україні значну підтримку – наприклад, дизельним паливом, що продається за ціною нижче ринкової.