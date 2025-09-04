У Рязанській області РФ розбився легкомоторний літак "Бекас"

У Рязанській області Росії під час виконання сільськогосподарських робіт зазнав аварії легкомоторний літак Х-32 "Бекас". Загинув пілот.

Про це повідомляють російські агентства ТАСС та РИА Новости з посиланням на оперативні служби.

Літак обробляв поля поблизу села Зимарово Александро-Невського району. Під час падіння він не загорівся. За попередніми даними, на землі жертв і руйнувань немає.

Це не перша аварія такого літака в регіоні. У червні 2020 року в Рязанській області "Бекас" також розбився під час авіахімічних робіт — тоді загинув пілот, а слідчі відкрили справу за статтею про порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту.

Довідково: Х-32 "Бекас" — легкий двомісний літак, який використовують у сільському господарстві, для навчання та патрулювання. Його крейсерська швидкість становить 125 км/год, а практична висота польоту сягає 4 тисяч метрів.