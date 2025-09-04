Генштаб: на фронті за добу 180 боєзіткнень

На фронті протягом минулої доби, 3 вересня, зафіксовано 180 боєзіткнень. За добу Росія втратила на війні РФ в Україні 840 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 4 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало 4 ракетні та 63 авіаційні удари, застосувало 28 ракет, скинуло 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 6104 дронів-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема, по районах населених пунктів Білогір’я, Веселянка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські засоби російського окупаційного війська.

“Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили п’ять атак росіян. Минулої доби військо РФ завдало 8 авіаційних ударів, загалом скинуло 24 керовані авіаційні бомби та здійснило 252 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили 11 атак росіян у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак російських військових. Українськ оборонці відбивали штурмові дії росіян у районі населеного пункту Загризове та в бік Куп’янська, Петропавлівки.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало 41 раз, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське, Серебрянка та в напрямку Нового Миру, Шандриголового, Дробишевого, Ямполя, Дронівки, Сіверська.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили вісім атак росіян поблизу Григорівки та в бік Серебрянки, Виїмки.

На Краматорському напрямку минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. Військо РФ намагалося просуватися в бік населених пунктів Пазено та Ступочки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 10 атак в районах населених пунктів Диліївка, Щербинівка, Катеринівка та в бік Плещіївки і Полтавки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій армії РФ у районах населених пунктів Шахове, Заповідне, Затишок, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Горіхове та в напрямку населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Філія.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 18 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Толстой, Воскресенка, Комишуваха та в напрямку Іванівки, Новомихайлівки.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби військо РФ наступальних дій не проводило.

На Оріхівському напрямку військо РФ здійснило дві спроби прорвати оборону українських захисників в напрямку населених пунктів Новоданилівка та Плавні.

На Придніпровському напрямку українські оборонці успішно зупинили російську атаку в напрямку населеного пункту Антонівка.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань війська РФ не виявлено.