4 вересня — 1289-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки в день підписання мирної угоди з Росією. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
- Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітись із президентом Володимиром Зеленським у Москві. Сибіга зазначив, що Москва висуває неприйнятні умови.
- Українська оборонна компанія Fire Point — виробник ракети "Фламінго" — відкриє виробництво в Данії. Йдеться про виробництво твердого ракетного палива.
- Під час зустрічі Коаліції охочих в Парижі лідери зателефонують Трампу, повідомили журналістам у Єлисейському палаці. Сторони обговорять роботу щодо гарантій безпеки для України. На зустрічі головуватимуть президент Франції Макрон і прем’єр Великої Британії Стармер.
В Одесі пролунали вибухи
В Одесі пролунали вибухи, повідомив міський голова Геннадій Труханов.
Суд в Італії відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"
Суд у Болоньї відклав до 9 вересня рішення щодо екстрадиції до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".
Про це пише BolognaToday
49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, затримали 20 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт, коли він перебував у відпустці з родиною. Кузнєцова звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.
У Чугуївській громаді на Харківщині було чути вибух
У Чугуївській громаді на Харківщині було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.