Трамп переговорить телефоном із Зеленським, виробник ракети "Фламінго" відкриє представництво у Данії. 1289 день війни
Трамп переговорить телефоном із Зеленським, виробник ракети "Фламінго" відкриє представництво у Данії. 1289 день війни

Трамп
Президент США Дональд Трамп реагує на зустріч із президентом Польщі Каролем Навроцьким (на фото немає) в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 3 вересня 2025 року. REUTERS/Brian Snyder

4 вересня — 1289-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

  • Європейські держави готові надати Україні гарантії безпеки в день підписання мирної угоди з Росією. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі.
  • Глава МЗС України Андрій Сибіга назвав "неприйнятною" пропозицію Путіна зустрітись із президентом Володимиром Зеленським у Москві. Сибіга зазначив, що Москва висуває неприйнятні умови.
  • Українська оборонна компанія Fire Point — виробник ракети "Фламінго" — відкриє виробництво в Данії. Йдеться про виробництво твердого ракетного палива.
  • Під час зустрічі Коаліції охочих в Парижі лідери зателефонують Трампу, повідомили журналістам у Єлисейському палаці. Сторони обговорять роботу щодо гарантій безпеки для України. На зустрічі головуватимуть президент Франції Макрон і прем’єр Великої Британії Стармер.

В Одесі пролунали вибухи

В Одесі пролунали вибухи, повідомив міський голова Геннадій Труханов.

Суд в Італії відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Суд у Болоньї відклав до 9 вересня рішення щодо екстрадиції до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це пише BolognaToday

49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, затримали 20 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт, коли він перебував у відпустці з родиною. Кузнєцова звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.

У Чугуївській громаді на Харківщині було чути вибух

У Чугуївській громаді на Харківщині було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.

