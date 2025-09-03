Суд в Італії відклав рішення щодо екстрадиції українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Суд у Болоньї відклав до 9 вересня рішення щодо екстрадиції до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у підриві газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2".

Про це пише BolognaToday

49-річного Сергія Кузнєцова, колишнього капітана української армії, затримали 20 серпня у Ріміні за європейським ордером на арешт, коли він перебував у відпустці з родиною. Кузнєцова звинувачують у причетності до підриву газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2" у Балтійському морі у вересні 2022 року.