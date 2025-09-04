Суддя: рішення Трампа скоротити фінансування Гарварду було незаконним

Федеральний суд у Бостоні постановив, що адміністрація президента США Дональда Трампа незаконно припинила фінансування досліджень Гарвардського університету на суму близько 2,2 млрд доларів.

Про це пише Reuters.

Рішення судді Еллісон Берроуз означає, що Білий дім більше не може блокувати надання грантів університету Ліги плюща.

Це стало великою юридичною перемогою Гарварду, який намагається завершити конфлікт із адміністрацією Трампа. Університет звинувачували в тому, що він нібито не протидіє достатньо активно антисемітизму на кампусі, особливо після початку війни в Газі у 2023 році.

Адміністрація Трампа вимагала від Гарварду виплатити не менше ніж 500 млн доларів у межах врегулювання та виконати низку умов: змінити систему управління, переглянути політику набору студентів і викладачів для "ідеологічного балансу" та відмовитися від певних академічних програм. Коли університет відмовився, сотні дослідницьких грантів були скасовані.

Гарвард заявив, що вживає заходів для створення безпечного середовища для єврейських і ізраїльських студентів, які зазнали "образливого та неприйнятного" ставлення. Водночас президент університету Алан Гарбер підкреслив, що вимоги адміністрації виходили далеко за межі боротьби з антисемітизмом і становили спробу контролювати інтелектуальне життя закладу.

Суддя Берроуз також раніше заборонила адміністрації Трампа обмежувати навчання міжнародних студентів, які становлять близько чверті студентського складу Гарварду.