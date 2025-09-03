Колишній президент Польщі знайшов нову роботу: ким працюватиме

Колишній президент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу: він стане автором і ведучим програми на YouTube-каналі " Kanał Zero ".

Про це у соцмережі X (колишній Twitter) повідомив журналіст Кшиштоф Становський.

"З неприхованим задоволенням можу оголосити, що у Kanał Zero з'явився новий автор", — написав Становський.

За його словами, Дуда запише 16 епізодів на актуальні теми, у яких будуть "десятки інтерв'ю, кадри, різні ситуації, а також спогади та роздуми на актуальні теми".

За словами Становського, прем’єра запланована на 15 вересня.

Як пише видання Gazeta, Анджей Дуда двічі був гостем Кшиштофа Становського. Востаннє це сталося три місяці тому, коли він коментував кандидатуру Кароля Навроцького на посаду президента.

Що відомо про президентські вибори у Польщі

18 травня у Польщі відбувся перший тур президентських виборів за результатами якого Тшасковський отримав 31,36% голосів, Навроцький — 29,54%, а Менцен з 14,81% вийшов із перегонів.

1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Громадяни обирали між Рафалом Тшасковським від "Громадянської платформи" та кандидатом від "Право і справедливість" Каролем Навроцьким, які набрали найбільшу кількість голосів у першому раунді перегонів.

Згідно з офіційними результатами, Кароль Навроцький, кандидат від опозиційної партії "Право і справедливість", здобув 50,89% голосів, тоді як Рафал Тшасковський отримав 49,11%. Явка виборців склала 71,63%.

Раніше за результатами екзитполу на президентських виборах лідирував мер Варшави Рафал Тшасковський з 50,3% голосів виборців. Тоді Кароль Навроцький набрав 49,7 відсотка.

Обраний президент Польщі Кароль Навроцький, який переміг у другому турі президентських виборів, офіційно вступив на посаду 6 серпня після складання присяги на засіданні парламенту.