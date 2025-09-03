Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі Україна спільно з партнерами працює над створенням системи безпекових гарантій, які передбачатимуть механізми, подібні до статті 5 НАТО. Він наголосив, що це питання вже детально обговорюється як у рамках "Коаліції охочих", так і на двосторонньому рівні, зокрема з Данією.

Про це глава держави повідомив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

"Щодо безпекових гарантій. Ми вже працюємо в межах Коаліції охочих і на двосторонньому рівні з партнерами над конкретними безпековими гарантіями. Маємо вже потужну основу у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. Ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України має передбачати гарантії, подібні до статті п'ятої (Північноатлантичного договору - ред.). І сьогодні ми детально обговорили це, а також було обговорено внесок кожної з країн", — сказав Зеленський.

Він також зазначив, що відтепер сторони "будуть наповнювати це все конкретикою", зокрема визначатимуть "хто і що буде робити на суші, у повітрі, на морі та в кіберпросторі".

"Звичайно, наші збройні сили буде основа, ядро цієї системи, достатньо потужна, достатньо чисельна, щоб протистояти Росія. Це означає зброю і фінансування, над чим ми працюємо", — сказав президент.

Новина доповнюється....