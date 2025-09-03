Зеленський: Росія дотримується сценарію продовження війни та обстрілу України

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну та дотримується сценарію продовження бойових дій.

Про це він сказав 3 вересня під час візиту до Данії.

Зеленський розповів, що минулої ночі Росія атакувала Україну 500 дронами та понад 20 ракетами. За його словами, такі удари вже стали регулярними — кілька разів на тиждень вони відбуваються.

"Це є чітким сигналом, що Росія відкидає будь-які спроби завершити війну та хоче продовжити бойові дії. Ми маємо виходити з того, що наразі це основний сценарій для Росії", — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна продовжує працювати з партнерами для посилення протиповітряної оборони, адже це є ключовим для збереження життя людей і критичної інфраструктури.

Новина доповнюється…