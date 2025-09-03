Сибіга: "Ультиматуми РФ стають дедалі абсурднішими"

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Росія не змінила своїх агресивних цілей і не демонструє жодної готовності до змістовних переговорів. Навпаки – її ультиматуми стають дедалі абсурднішими.

Про це Сибіга сказав, коментуючи заяви очільника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо “нової системи гарантій безпеки Росії та України”.

За словами Сибіги, протягом останнього пів року президент США Дональд Трамп доклав багато часу та зусиль, щоб наблизити мир.

“І що він отримує у відповідь від міністра закордонних справ Росії? Новий набір старих ультиматумів. Росія не змінила своїх агресивних цілей і не демонструє жодної готовності до змістовних переговорів. Навпаки – її ультиматуми стають дедалі абсурднішими”, — наголосив Сибіга.

Він додав, що це доводить: апетити агресора лише зростають, якщо не зустрічають спротиву та сили.

“Натомість настав час завдати сильного удару по російській воєнній машині новими жорсткими санкціями й отямити Москву", — заявив Сибіга у відповідь на заяви Лаврова.

Як пише "Интерфакс", раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю індонезійській газеті “Компас” заявив, що “Москва виступає за формування нової системи гарантій безпеки Росії та України, яка б стала складовою частиною загальної архітектури безпеки в Євразії”.

“Стійкий мир неможливий без викорінення першопричин конфлікту”, — заявив Лавров.

За словами глави МЗС РФ, “для того щоб мир був міцним, нові територіальні реалії, що виникли після "входження" до складу РФ Криму, Севастополя, "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей в результаті проведених там референдумів, необхідно визнати і оформити міжнародно-правовим чином”.

Лавров додав, що “слід забезпечити нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус України”. Він заявив, що ці умови — цитата — “прописані в декларації незалежності України 1990 року і на основі яких українська державність була свого часу визнана Росією і всією міжнародною спільнотою”.